Usuarios de WhatsApp reportaron una gran cantidad de errores en la última actualización. Algunas de las nuevas funciones incluidas tienen fallas que podrían resultar molestas y, en vez de solucionar vacíos que tenía la plataforma, se generaron inconformidades, como explica iPadizate.

El primer fallo viene en las notas de voz y una de las nuevas herramientas permite bloquear su grabación para que no se borren en el proceso. Al intentar poner el candado, el sistema se salta, elimina la nota y graba de nuevo.

La página especializada en la ‘app’ WABetaInfo hizo algunos videos que demuestran los fallos del sistema:

Are you experiencing this SAME bug? pic.twitter.com/gTD4ulmDG8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 7, 2018