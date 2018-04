Ahora, la plataforma está probando qué tanto impacto positivo puede tener rediseñar y reorganizar la pestaña de Explora en alguno de los sistemas operativos. En ese sentido, busca mantener fresca y vigente una de las herramientas menos utilizadas, como explica El Androide Libre.

Esta sección de contenido se encuentra al apretar la lupa que parece en la pantalla. Esta nueva versión está ordenada con fotografías que el algoritmo considera que le pueden interesar a los usuarios con una disposición de tres.

Ahora, pondrá recuadros con categorías como comida, personas, animales, deportes, etc., en la parte superior y acompañados de algunos hashtags que podrían interesar. Este cambio llega de a poco ya que Instagram lo ha estado implementando en sus servidores lentamente. (Vea también: Así se puede detectar (fácilmente) una infidelidad vía WhatsApp)

Se trata de una prueba, pero se espera que llegue a todos los dispositivos que corren este sistema operativo y que de igual manera llegue a los usuarios que utilizan iOS.

