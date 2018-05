“Salimos con mi marido a la ciclovía con los perritos. Tengo una que es muy amante al agua, una ‘golden retriever’, y escuchó el río y se tiró. Entonces, la otra también salió corriendo a rescatarla. Mi esposo corrió detrás de ellas y se tiraron al río, que estaba bastante crecido”, explicó Laura Méndez, esposa del hombre rescatado, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

Afortunadamente para la mujer, un policía que se encontraba cerca al lugar de los hechos escuchó el llanto y los gritos de Laura mientras veía como su marido y sus mascotas eran arrastrados por la corriente del río.

Diego Armando Audor González, el patrullero que efectuó el rescate, contó cómo sucedió todo.

“La corriente estaba un poco fuerte y el señor no sabía qué hacer, estaba con los dos perros y no aguantaba más la fuerza de la corriente. De un momento a otro me dio el instinto de quitarme la guerrera, el chaleco y tirarme al río a hacer mi labor. Los rescatamos”.

Según Noticias Caracol, además del policía, unos transeúntes también ayudaron en el rescate y se confirmó que el hombre y los caninos resultaron totalmente ilesos.