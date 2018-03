Barrientos publicó esa información en W Radio este miércoles tras dos años de investigación, y allí señaló al sacerdote Carlos Yepes como el presunto abusador de un menor de edad que trabajaba en una parroquia, y que hoy tiene 36 años de edad.

Además, el periodista denunció que “por presiones” de Yepes y debido a su influencia política en Antioquia la investigación y acusación del hombre (que denuncia el supuesto abuso) no salieron a la luz pública.

Pero el sacerdote se molestó porque asegura que el periodista no lo contactó para que diera su versión antes de hacer la publicación, y porque argumenta que esa denuncia de Morales es “falsa” ya que fue investigada y la justicia le dio la razón a él debido a que el joven se retractó.

Barrientos se defendió y aseguró que sí contactó al sacerdote, antes de publicar 17 casos de pederastia, pero que este nunca le respondió las llamadas ni los mensajes que le dejó.

“Yo les pido que denuncien a un sacerdote equivocado, y si hay que llevarlo a la justicia, soy el primero. Y con este demonio, este enfermo mental (refiriéndose a Morales) haciendo…”, dijo Yepes para cuestionar la denuncia del hombre.

Luego, se dirigió al periodista:

“Le voy a colocar denuncia penal. Juan Pablo, y si no se retracta le coloco denuncia penal porque tú no me puedes colocar en la picota pública, en la fe de la gente, simplemente por ganarte un premio de periodismo o por buscar supuestamente purificar la iglesia, que creo que se debe purificar. Pero en este sentido tiene que manejarse con más profesionalismo”.