Este fue el destino de perro cruelmente engañado por su amo y abandonado

Mi mama suele sacarnos a correr siempre después del almuerzo. Pero les digo algo a mi no me gusta que me pongan la correa 😠 ella intenta e intenta pero yo no me dejo ponerla, lo que pasa es que mi hermana sheila es muy peleona y mis papas piensan que yo soy igual. Pero bueno a la final me lo dejo poner para que me saquen. Hoy llegue cansado de tanto correr ❤🐶🐩 saludo a todos. Los quiero mucho. ❤

