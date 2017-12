Menor habría confesado escabroso abuso y asesinato de su hermanita de 9 años

Así lo dio a conocer el coronel César Augusto Moreno, comandante de Policía de Putumayo, que dijo en Noticias Caracol que el menor portaba “80 gramos de base de coca”, y que cuando los uniformados llegaron al sitio de los hechos “la misma comunidad murmuraba que el que había hecho esto era el hermano”.

El joven está bajo custodia del ICBF “mientras que un juez de infancia y adolescencia, imputándole los cargos, determina el hecho de coautor de esta muerte y violación de la niña”, manifestó el oficial al noticiero.

Por ahora, las autoridades esperan que este miércoles el juez que lleva el caso decida cuál será la situación del confeso criminal, que sería trasladado a un centro de rehabilitación.

El artículo continúa abajo

De ser hallado culpable, el hermano de la niña Karen Sofía Romero Burbano podría pagar una pena de 5 años, explicó Andrés Calle, director encargado de la seccional de fiscalías en Caquetá, a Blu Radio.

El atroz crimen de la niña ocurrió el pasado 23 de diciembre sobre las 3:00 de la madrugada, luego de que al parecer el joven motivara a su hermanita a salir de la finca en la que vivían en la vereda La Caqueteña del municipio Mayoyoque.

El día de la desaparición de Karen Sofía, una hermanita fue la que se percató de su ausencia y alertó a sus padres, según contó la mamá citada por Tucaqueta.com:

“Ella dormía con la hermanita de 11 años. Como a las 3:00 a.m. la hermanita me llama y me pregunta si la niña está durmiendo con nosotros. Le dije que no y que revisara que de pronto se había caído y estaba debajo de la cama. Ella se fue, prendió las luces, revisó y me dijo que no estaba”.