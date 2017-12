Principal sospechoso de violación y atroz asesinato de niña de 9 años es su hermano de 15

Esa información la reveló el general César Augusto Parra, comandante de la Sexta División del Ejército, en una entrevista con Blu Radio, en la que afirmó:

El oficial, además, indicó que “el hermano tiene 15 años” y, de acuerdo con las investigaciones del CTI de la Fiscalía, “estaba solo” durante el asesinato.

“En este momento [el hermano] está en manos de Bienestar Familiar. Este hecho fue casi que planeado y premeditado por este joven. Para la familia ha sido muy triste tener a su hija muerta y a su hijo en otra situación diferente”, agrega el general Parra.

El día de la desaparición de Karen Sofía, una hermanita fue la que se percató de su ausencia y alertó a sus padres, según contó la mamá citada por Tucaqueta.com:

“Ella dormía con la hermanita de 11 años. Como a las 3:00 a.m. la hermanita me llama y me pregunta si la niña está durmiendo con nosotros. Le dije que no y que revisara que de pronto se había caído y estaba debajo de la cama. Ella se fue prendió las luces, revisó y me dijo que no estaba”.