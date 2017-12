A dueño de Surtifruver le habría disparado su propio hijo, según Fiscalía

Luego de que la Fiscalía valorara este testimonio, un juez emitió orden de captura contra David Orjuela y su madre, Berta Cecilia Rueda, por estar presuntamente implicados en el asesinato del comerciante de frutas, según informó Blu Radio.

Pero en el momento de hacer efectivas las capturas, el pasado 28 de noviembre, miembros del CTI de la Fiscalía se percataron de que el hombre se había dado a la fuga.

Desde entonces, las autoridades le siguen el rastro para que entregue su versión de los hechos, ya que a su madre la señalan de haber planeado el crimen en complicidad con su amante.

Cecilia Rueda, por su parte, fue capturada ese mismo día en Chía (Cundinamarca) como presunta responsable del asesinato de su esposo.

Otro de los implicados en el caso es Mauricio Parra Rodríguez, exsocio y presunto amante de la mujer, que le contó a la Fiscalía que el crimen se habría planeado entre sábanas y sexo en un motel.

“Cecilia estaba mamada de que Alonso no le diera lo que le pertenecía. Es sencillo, me dijo, o me da lo mío o va a un cementerio o la cárcel porque yo no me dejo joder. Me pidió que le ayudara a matarlo. Eso fue entre las sábanas, en el motel”, confesó Parra a los fiscales del caso, según cita la revista Semana.

El artículo continúa abajo

La mujer, con la que Alonso Orjuela tuvo 3 hijos (entre ellos Juan David Orjuela, señalado de hacer parte de la empresa criminal para asesinar a su padre) temía que el empresario la dejara sin una tajada de la millonaria fortuna que trabajó por 25 años.

Una fuente cercana al caso confirmó a Pulzo que la mujer llevaba 6 meses insistiéndole a Parra Rodríguez (primer capturado por ser el presunto determinador del crimen de Orjuela Pardo) para que le ayudara a matarlo.

El dueño de la reconocida cadena de almacenes, según la fuente consultada por Pulzo, fue asesinado (el 20 de octubre 2016) “con un revolver que él tenía en la casa y que se le perdió unos meses antes de que lo mataran”.