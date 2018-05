El caso se registró el pasado martes sobre las 5:00 de la tarde en el barrio Camilo Torres, cuando el hombre fue a recoger a su sobrina al jardín, informó La Patria.

Fue ahí cuando una mujer alertó que supuestamente era un abusador, y la comunidad procedió a golpearlo y a grabar un video que luego se difundió masivamente en redes sociales.

Dos días después de que el hombre fuera expuesto e insultado en redes como si se tratara de un violador, medios locales como La Patria y Q’Hubo Manizales informaron que Jhonatan Serna es el tío de la niña, y que su hermana lo designó para que la recogiera al terminar la jornada escolar.

Además, que Serna sufre una discapacidad mental desde los 14 años que le redujo la movilidad y le afectó el habla. Por ese motivo, el hombre no se pudo defender, y soportó la golpiza sin decir una sola palabra.

La Policía lo detuvo e impidió que lo siguieran maltratando, hasta que el conductor de una buseta lo reconoció y se bajó a defenderlo.

Jhonatan Serna, según los medios, sufrió lesiones en las costillas, en el rostro y en la cabeza, y le dieron 14 días de incapacidad.

“Yo llevaba la niña, y entonces la ‘negrita’ esa se me vino detrás que se la devolviera. Y entonces se me aparecieron esos muchachos que me golpearon”, dijo Serna en Noticias Caracol.

La madre de la menor contó en el noticiero que fue una mujer la que armó el alboroto, y que le parece extraño que ella dijera que la niña era suya, cuando no es así.

“Esa señora que se agarró a gritar que le robaron la niña, la que está en el video, cuando la niña ni siquiera es de ella”, explicó Paula Serna.

El coronel John Jairo Salazar, comandante de Policía Manizales, dijo que las autoridades están revisando los videos para proceder, ya que según el noticiero entre los agresores hay “exconvictos”.