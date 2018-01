Vargas Lleras les hizo el ‘quite’ a críticas por tragedia en puente Chirajara

Germán Vargas Lleras decidió responderle a quienes le atribuyen alguna responsabilidad en el sorpresivo desplome del puente Chirajara, que ocurrió este lunes y que deja hasta el momento 12 personas muertas y 8 heridas. Además, 3 cuerpos están siendo rescatados de entre los escombros.

“A quienes me asignan a mí responsabilidad por lo ocurrido en el Puente Chirajara, les recuerdo que la obra fue contratada el 22 de enero del año 2010, cuatro años antes de que yo asumiera responsabilidades en el sector de la infraestructura”, dijo Lleras en su cuenta de Twitter.

El hoy candidato presidencial también alegó que hay “dirigentes” que buscan “aprovechar esta tragedia con fines políticos”, y anunció que serán las compañías aseguradoras y el concesionario quienes respondan por lo sucedido.

A quienes me asignan a mi responsabilidad por lo ocurrido en el Puente Chirajara, les recuerdo que la obra fue contratada el 22 de enero del año 2010, cuatro años antes de que yo asumiera responsabilidades en el sector de la infraestructura.

El artículo continúa abajo

Vargas Lleras les hizo el ‘quite’ de esta forma a las críticas que inundan las redes sociales, pues algunos ciudadanos creen que el exvicepresidente se valió del proyecto de las vías de Cuarta Generación (4G) para hacer campaña política.

Estos son algunos cuestionamientos que hacen en redes debido a la tragedia.

Y las responsabilidades penales? Aunq no lo hará, la @FiscaliaCol debe determinar los culpables d las muertes en el puente #Chirajara entre ellos #SarmientoAngulo , ahora falta q el contratista @Coviandes demande al estado pic.twitter.com/Pz5QnYszbd

Antes “sacaba pechito”, ahora no vaya a “sacar culito”

Me perdona la expresión don @German_Vargas pero fue la que se me ocurrió@DeLaCalleHum @JERobledo @ClaraLopezObre @ClaudiaLopez @petrogustavo @sergio_fajardo @carlosecaicedo @matadoreltiempo @DanielSamperO @DCoronell pic.twitter.com/0jGiW2xh47

— Juan Alies 2 (@juan_alies) 15 de enero de 2018