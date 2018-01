Por golpiza, mujer denuncia a polémico periodista Gustavo Rugeles

En la denuncia, la mujer narra:

“Mi pareja me agredió hoy a eso de la una de la mañana; estaba tomando, me rasguñó, me agarró de los brazos, me zarandeó, me botó a la cama, me arrastró por el piso, y me insultó. Él es muy celoso, y me agredió por eso. Ya me ha agredido antes. Lo conozco hace un año, vivimos juntos desde hace cuatro meses. Me tiene hackeado el teléfono y las redes sociales. Él toma trago y mete vicio seguidamente. Es agresivo verbalmente con otras personas. No me ha amenazado de muerte. Pienso que ya llegué al límite y que no aguanto más; quiero devolverme a mi ciudad y olvidar todo esto”.