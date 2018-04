Santiago sostuvo en Caracol Radio que esperaba que se hubieran verificado los hechos y conductas que le imputan a ‘Santrich’ en la orden de captura tramitada por Interpol, porque, según él, “no imputan nada en concreto: no se está imputando ningún traslado de cocaína, no hay ningún gramo de cocaína del que se hable, sino actos preparatorios”.

Destacó que ‘Santrich’ es una persona que vive rodeada de la policía y de escoltas, por lo que no deja de llamar la atención que “no haya ninguna actividad previa de investigación, una medida de la Fiscalía colombiana, ni de la Policía colombiana, y que sea, nada más y nada menos, que sea en la corte de Nueva York donde tengan conocimiento tan detallado, como pareciera ser”.

El abogado aclaró que el término ‘montaje’ no lo ha utilizado nunca, pero subrayó que “francamente esto se parece demasiado a muchos montajes judiciales que se han organizado”.

Para él, la captura de ‘Santrich’ es un problema “sumamente político”, en el que “se ha traspasado una línea muy peligrosa, porque hay muchas formas de cumplir una orden de colaboración jurídica internacional, y Colombia no tiene ninguna necesidad de recluir en una prisión a una persona que “no tiene ninguna posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia porque vive rodeado de policías, que tiene un cargo institucional de la república (representante a la Cámara) y porque, por motivos obvios, no parece que se pueda fugar del país porque no tiene la situación legal clara en ningún país”.

“Hay muchas formas de asegurar una investigación judicial sin que a las primeras de cambio en un asunto tan absolutamente delicado lo primero que se haga es iniciar una crisis política de esas dimensiones”, lamentó Santiago.

“Me parece que esto es un absoluto despropósito”, insistió, y criticó la “contundencia” con que se pronunció el fiscal Néstor Humberto Martínez sobre unas pruebas, lo que le provocó la siguiente reflexión: “Sin son tan claras y tan evidentes esas pruebas, ¿cómo es que la Fiscalía y la Policía colombianas no se han enterado de nada de lo que se estaba haciendo en sus narices, y sí se han enterado las autoridades estadounidenses?”.

“Estoy harto de entrar en las casas de estos señores [dirigentes de la Farc] y por supuesto que la Policía está adentro, igual que está afuera, igual que va en los carros, y los combina con esquemas de la UNP [Unidad Nacional de Protección]. Eso está en el Acuerdo de Paz. Es que hay una unidad de la Policía encargada de la custodia de los principales dirigentes”, dijo Santiago en Blu Radio.

Desde su perspectiva, en términos estrictamente jurídicos, nadie ha sido condenado. “Y le digo más: es que ni siquiera la defensa de ‘Santrich’ conoce cuáles son esas ‘clarísimas’ pruebas obtenidas, insisto, por la justicia de otro país por unos hechos ocurridos supuestamente en Bogotá, de los que no se ha enterado ni la Policía bogotana, a pesar de que llevan meses cometiéndose. Muy llamativo”, continuó en Caracol Radio.

El jurista calificó en Blu Radio de “demasiado torpe” la captura de ‘Santrich’ en el contexto de dificultad política de implementación del acuerdo de paz que vive el país.

Y también dijo en esa emisora que le parece “demasiado torpe” que ‘Santrich’, “que está claramente comprometido con el acuerdo de paz, que va a ser legislador, que vive rodeado de Policía, se dedique a una vulgaridad de estas características como conspirar para exportar, nada más y nada menos, que diez toneladas de cocaína. Francamente es un desprecio a la inteligencia, y sobre todo porque las autoridades colombianas no tenían ni idea de algo que estaba ocurriendo en sus narices durante nueve meses”.