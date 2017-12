Traspié deportivo del Junior se convirtió en una morbosa comedia, y más opiniones

El columnista de El Heraldo, Jorge Muñoz, le restó importancia a los problemas personales entre los jugadores del conjunto barranquillero y afirmó que las eliminaciones contra Flamengo y América tienen razones netamente deportivas. Para Muñoz, los contactos de ‘Teo’ con las esposas de Roberto Ovelar y James Sánchez no afectaron al club porque “un equipo profesional de fútbol no es un jardín infantil incapaz de sobreponerse a cualquier conflicto personal entre algunos de sus miembros”.

En su columna de este domingo en El Tiempo, Mauricio Vargas señaló que existen 5 candidatos que lo entusiasman como ocupantes de la Casa de Nariño entre 2018 y 2022. Ellos son Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas e Iván Duque. Para Vargas, son nombres que no producen “grandes pesadillas”. Sin embargo, aclaró que todavía queda mucho camino por recorrer para decantarse por la opción más idónea.

“Todavía no he decidido por quién votar, y pienso tomarme mi tiempo, escucharlos y evaluar sus propuestas y su comportamiento durante los meses venideros, antes de decantarme por alguno. Al fin y al cabo, la campaña es el examen que los candidatos deben presentar ante los electores: unos lo pasarán y otros se rajarán. Pero, repito: creo que, de entrada, hay de dónde escoger”.

Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador, justificó su decepción antes los aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes. En ese sentido, mostró su molestia ante la falta de renovación de candidatos. Además, dijo que ni la llegada de Mockus va a propiciar un cambio “porque su presencia en el Congreso es oportunismo politiquero” y “será otro honorable congresista sin fondo y sin ideología”.

El editorial de El País explicó que la discriminación que existe en el ámbito laboral hacia las mujeres no es productivo para la economía de una nación. Dice que existen estudios que comprueban que una mayor inclusión hace que el PIB (Producto Interno Bruto) crezca de una forma más acelerada. Lo anterior, en parte, porque “en muchas carreras universitarias el rendimiento de las mujeres es mejor que el de los hombres”.

“Desde una perspectiva económica, la conclusión no puede ser otra que el manifiesto desaprovechamiento de una parte significativa del capital humano. Las restricciones, los sesgos más o menos explícitos contrarios a la contratación de mujeres coexisten con normativas insuficientemente vinculantes. De no mediar alteraciones significativas en la tendencia observada, serán necesarios 118 años, estima el World Economic Forum, antes de que las mujeres dispongan de las mismas perspectivas profesionales que los hombres. Las empresas tienen en su mano aplicar políticas que eliminen la discriminación”.

Según explicó Iván Mejía Álvarez, en su columna en El Espectador, los ‘cardenales’ tienen poca “creatividad e inventiva” en la zona de creación y esa es una debilidad que se hace aún más visible cuando se está perdiendo el partido. Para Mejía, el argentino Ómar Pérez puede ser ese jugador diferente con el que “los rojos se acuerdan de jugar, de tocar, de asociarse”.

“Abajo en el marcador y con la obligación de jugar, de elaborar, de pensar, de ponerle inteligencia a un partido que no puede intentar ganar a punto de corazón y presión. Se requiere mucho más que la espera de una pelota quieta, se necesita jugar, y ese es uno de los puntos débiles del elenco rojo, porque no tiene quién piense y arme. O mejor, sí lo tiene, pero está en el banquillo. No va a ser diferente (al partido de ida). Algunos dirán que esta película ya la vieron”.