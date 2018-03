En ropa deportiva, chancletas y el casco que le robaron al deportista, llega un hombre montando la bicicleta de Sevilla al estacionamiento ubicado en el centro de Bogotá y allí la deja guardada.

Según la hora que muestran las cámaras de seguridad, el presunto ladrón tardó casi 50 minutos dentro del parqueadero, de donde salió aún con el casco puesto.

Cabe tener en cuenta que desde las 6:05 de la mañana, hora en la que según el ciclista ocurrió el robo, pasaron supuestamente 6 horas, ya que en el tiempo que registra la cámara de seguridad son las 12:10 de la tarde.

De igual forma, Noticias RCN destaca que del lugar en que se cometió el hurto a donde fue encontrada la bicicleta hay unos 12 kilómetros de distancia.

“De la nada me salieron 6 individuos, me abordaron a palos, a golpes, me despojaron de la bicicleta, de mis pertenencias y lo triste, fue con mucha violencia”, relató Óscar Sevilla, quien por este incidente se perderá media temporada, a Noticias Caracol.

En RCN, el ciclista agregó que sus agresores tenían de unos de 20 a 30 años y que eran de contextura delgada.