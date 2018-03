De entrada, Sevilla agradeció los mensajes de apoyo luego del momento que calificó de “feo y desagradable”.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, salimos de esta y ojalá sirva mi incidente para que la seguridad mejore en este país”, expresó el corredor del Team Medellín, consciente de que este tipo de situaciones ocurren a diario en suelo colombiano.

“Ojalá entre todos nos unamos y luchemos porque seamos libres haciendo lo que nos gusta y no tengamos que estar con miedos, escondiéndonos”

De su parte reconoció la tristeza que le causa tener que modificar su temporada ciclística luego haber sufrido varias fracturas (costilla, muñeca, radio y cúbito) y golpes, a raíz del asalto.

“Física y moralmente un poco afectado, pero con las tantas felicidades que he recibido, me anima, me motiva”, añadió el pedalista en el video publicado por su equipo a través de Twitter:

ATENCIÓN 📢 Mensaje del gran @oscarsevilla76 quien ya se recupera en casa luego de la cirugía exitosa de ayer. Sabemos que volverás más fuerte campeón 💪🏻🚴🙏🏻#FuerzaÓscar pic.twitter.com/JnlcDFyst5 — Team Medellín (@team_medellin) March 19, 2018

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá recuperó la bicicleta de Sevilla, avaluada en unos 30 millones de pesos, en un parqueadero del sector de Santa Fe, en el centro de la capital del país.