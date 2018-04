El desplante fue que después de que la reina Sofía le dio un beso en la frente a la princesa, Letizia se acercó a su hija y le pasó la mano por el lugar en el que la abuela acababa de besarla. No parece posible que la reina titular haya querido limpiar un rastro de pintalabios, ya que la reina emérita no llevaba la boca pintada.

A pesar de que podrían pasar como gestos menores, gracias a los tiempos de internet y las redes sociales el asunto se ha convertido en una verdadera tormenta en España. De hecho, según declaró Imma Aguilar, amiga de la reina desde hace años, después de que se viralizó el primer roce entre las monarcas, la reina Letizia está “preocupada y bastante desolada”, cita El Huffington Post.

El asunto ya tomó vuelo hasta en la propia realeza. Marie-Chantal Miller, princesa griega y esposa de Pablo de Grecia (primo del rey Felipe VI), escribió en su cuenta de Twitter criticando la actitud de la reina Letizia.

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours

