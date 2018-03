El mundo estaba a la espera desde el pasado jueves, cuando Ramsey anotó el segundo gol de su equipo contra el AC Milan por la Liga Europa. Cinco días después, se conoció la muerte del prestigioso científico.

La primera ‘víctima’ de los goles de Ramsey habría sido el periodista Andrés Montes en 2009, reseña el medio español Sport, que publicó un listado de celebridades fallecidas luego de los festejos del galés:

La ‘víctima’ más reciente de la maldición habría sido el piloto estadounidense Nicky Hayden, “que falleció a causa de unas lesiones tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta”, justo un día después de que Aaron Ramsey marcase un gol en un Everton-Arsenal en mayo de 2017, recuerda 90 Minutos.

Con tales precedentes, así reaccionaron en las redes sociales:

https://twitter.com/Danilofelipe_77/status/973791656855130113

The football player Aaron Ramsey matched a goal days ago and now our dear Stephen Hawking died. @Zak_Bagans do you believe in the "curse" of this player? Every time he matches a goal, a public figure die… I don't know what to think about it.

— Andrea GAC SPAIN♡ (@andrea_martinzz) March 14, 2018