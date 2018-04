La grieta no es cualquier cosa: tiene hasta 15 metros de profundidad y unos 20 de ancho y, como es natural, varios habitantes de ese país quedaron sorprendidos y alarmados por la fractura. Sin embargo, como dice El País, de España, para que África finalmente se parta en 2 todavía faltan muchos millones de años.

El geólogo David Adede tiene la hipótesis de que es probable que en la grieta hubiera cenizas volcánicas del monte Longonot y que eso, con las lluvias que ha habido en los últimos días en esa región, habría facilitado la aparición de la gigantesca división, dice Daily Nation.

Por eso, el experto dice que podría haber más grietas así en caso de que las lluvias continúen, tal y como han sido previstas para las próximas semanas. “La gente debe tener cuidado especialmente cuando llueve. Las fracturas corren en línea recta, así que puedes prever por donde van a pasar. Si ves una grieta viniendo hacia a ti, aléjate”, dijo Adade citado por ABC.

El artículo continúa abajo

El País coincide al decir que esta no será la última vez que algo así pase en África, ya que subterráneamente se está produciendo la división de la placa africana en otras 2 placas: la nubia y la etíope, que es la que se separaría del continente.

Este video muestra la magnitud de la grieta:

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing… pic.twitter.com/T5YocDauYj

— BBC (@BBC) 26 de marzo de 2018