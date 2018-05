De acuerdo con la información que ofreció el observatorio, se espera que el viento desplace las cenizas hacia el suroeste. Las autoridades les pidieron a los residentes de la región mantenerse en sus lugares de residencia si están en el camino que tomarán las cenizas, informa CNN.

El material despedido por la erupción, que ocurrió esta mañana sobre las 4:15 (hora local, 9:15 hora de Colombia), también podría afectar el servicio de acueducto y hará que conducir vehículos sea peligrosa, debido a la baja visibilidad en la zona, agrega USA Today.

Más temprano, el Servicio Geológico de Estados Unidos había dicho que por el cráter del volcán están saliendo enormes rocas que han caído en los alrededores del Kilauea, dice Gizmodo.

Looks like a moonscape at the old Halema‘uma‘u parking lot; rock and ash from the explosive event last evening, May 15, Kīlauea summit. https://t.co/yEUJFxRqfCpic.twitter.com/syCe7ruqSw

