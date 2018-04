Marcel Lebleu es el embajador de Canadá en Colombia desde agosto. La primera visita de un presidente colombiano a su país en casi 20 años marcó el inicio de su gestión. Ocho meses después dialogó con Pulzo sobre su trabajo en Suramérica, las relaciones entre los dos países y su visión de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

En asuntos de política interna Lebleu procura opinar poco, pero coincide con el presidente Juan Manuel Santos en ‘ver el vaso medio lleno’.

“Yo llegué de forma no oficial en junio, justo cuando las Farc entregaron sus últimas armas. He visto las cifras de violencia el año pasado, Colombia ha tenido la tasa de homicidio más baja en 30 años y hay que reconocer que eso es algo muy concreto”, resalta Lebleu.

La reintegración parcial de los exguerrilleros a la sociedad también es un punto positivo para el embajador que, no obstante, sabe que hay temas en los que falta más trabajo como el de la justicia transicional y la violencia en contra de los líderes comunitarios y sindicales.

“Este año no hemos visto bajar las cifras, así que existe la preocupación. […] Ahí hay elementos oscuros y no se sabe quién está atrás de eso. Cada uno tiene su idea, pero no se sabe”.