Según la primera dama francesa, la imagen en privado de Melania Trump es muy diferente a la que proyecta en público, donde por lo general muestra pocas emociones.

“Por el contrario, es muy divertida”, aseguró la esposa de Emmanuel Macron a Le Monde. “Tenemos el mismo sentido del humor, nos reímos mucho juntas”.

“Todo es interpretado, sobreinterpretado. Es alguien que tiene una personalidad fuerte pero se esfuerza por esconderlo. Se ríe muy fácilmente de todo, pero lo muestra menos que yo”, dijo Brigitte Macron.

“Melania no puede hacer nada, no puede ni siquiera abrir una ventana en la Casa Blanca. No puede salir. Yo todos los días paseo por París”, agregó.

La exprofesora de teatro del presidente Emmanuel Macron, que es 25 años mayor que él, dijo que todavía se estaba ajustando a las limitaciones que supone su nueva vida como primera dama de Francia, aunque aseguró aún encuentra tiempo libre para ella.

“En mi cabeza, soy la esposa de Emmanuel Macron, no la del presidente de la República. No me siento como una primera dama. Aunque soy consciente de la responsabilidad” que conlleva el cargo, declaró.

Con información de AFP