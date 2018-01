Así sobreviven los cocodrilos bajo agua congelada durante el invierno en EE. UU.

Alligators in ice! @bindisueirwin #oib #natgeo #northcarolinaaquarium #wect #wral #wway #visitnc #alligator #visitmyrtlebeach #wilmingtonnc #2018 #bombcyclone

A post shared by Shallotte River Swamp Park (@oibswamppark) on Jan 7, 2018 at 8:51am PST