Video muestra cómo ‘revive’ una iguana congelada

Claramente las iguanas que cayeron congeladas de árboles durante la ola invernal que vive Estados Unidos no están muertas, sino que entran en una especie de estado de hibernación para, precisamente, combatir las bajas temperaturas.

La usuaria @kay_pavkovich compartió en su cuenta un video que registra cómo uno de estos animales se pone nuevamente en marcha, luego de haber estado paralizado a causa del frío.

“¡A la iguana le fue bien, pero tiene otra fría noche por delante!”, escribió Kay al compartir la grabación

The iguana fared well but he has another cold night ahead! pic.twitter.com/zR0PFI7Oku

— Kay Pavkovich (@kay_pavkovich) January 4, 2018