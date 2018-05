Demócratas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicaron registros de más de 3.000 anuncios que fueron difundidos entre 2015 y 2017, que supuestamente fueron colocados por la empresa relacionada con el Kremlin.

Estos son algunos ejemplos, unos más sutiles que otros, y todos tienen el sello de ‘sponsored’, es decir, pagados por alguien, que serían los rusos, según los legisladores de EE. UU.:

Este se refiere a los mexicanos que prestan servicio militar en EE. UU: “El Senado de EE. UU. aprobó una ley que amplía los alcances de las operaciones de las fuerzas armadas de EE. UU. Según esta ley, EE. UU. enviará más soldados a Siria, Irak, Yemén, Afganistán y países similares. Dado que miles de mexicanos sirven a este ejército, una ley así jamás debió haber sido implementada. Los soldados mexicanos no deberían morir en vano por ambiciones políticas extranjeras. GRACIAS A NUESTROS SOLDADOS POR LLEVAR ESA CARGA”.

2. Este, aparentemente inocuo: “Las mexicanas son las mejores. Dé ‘Like’ si está de acuerdo con que son las mejores”.

3. Uno clasista, burlándose del gusto de las mamás mexicanas por la música popular: “Mis sábados por la mañana. Cuando solías levantarte los sábados y tu mamá ‘se daba garra’ con Ana Gabriel, El Buki o bachata y tú ya sabías qué hora era”.

4. Este acude a la lástima: “Piense en esto. Un mensaje poderoso. Usted nunca ha vivido hasta que no hace algo por alguien que no le pueda pagar. John Buyan. Movimiento de raíces panafricanas”.

5. Y este en contra de los inmigrantes: “Los ilegales se creen los dueños de EE. UU. Creen que como son tantos no los podemos deportar. Así que mostrémosles de lo que es capaz la ley estadounidense, cuando se aplica a cabalidad. Elijamos a Trump y veamos sus lamentables vidas ser deportadas de EE. UU.”.

Luego, en la camiseta dice, en alusión al eslogan usado por Obama en su primera campaña presidencial: “No nos pueden deportar a todos”, y luego en mayúsculas: ¡SÍ PODEMOS!

6. No podían faltar las referencias a Obama y sus orígenes, con esta foto familiar: “La realeza. La familia de Obama por parte de papá”.

7. En referencia a la vida campesina mexicana, con una doble intención de ridiculizar: “Él es tan fuerte que es lindo. Sólo quería compartir esta foto de mi abuelo, que tiene 86 años y aún trabaja en el campo, en México”.

8. Y esta para dividir a ciudadanos negros de policías blancos: “Nos dicen que si no rompemos la ley, no tenemos nada de qué preocuparnos de la policía. Tristemente, quienes repiten esa frase no son conscientes de que la policía abusa de gente inocente. Como muestra una reciente demanda, ser inocente no lo exime de que la policía no golpee en su puerta, lo estrangule, le pegue y lo fuerce a firmar una declaración falsa. Surscríbase a nuestro canal”.

9. El mensaje parece apoyar claramente a una comunidad, pero lo hace reincorporando estereotipos ridículos: “NO TODO NIÑO QUIERE SER UN SOLDADO”, dice el mensaje que sostiene un hombre barbudo con traje de “princesa”.

10. ¿Qué es lo extraño aquí? ‘Blacktivist’, la página que hace el post, se enfoca en crear material para alimentar las posturas extremas. El de la foto es Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano que se negó a estar de pie durante el himno nacional y en su lugar permaneció arrodillado. Él hizo este gesto como una forma de protesta ante las injusticias en materia racial en Estados Unidos, y fue copiado por muchos otros jugadores en la NFL. Su protesta no tiene nada de malo, pero en el post se puede ver como lo llaman “real american” (el verdadero estadounidense), afianzando la división racial.

11. Algo similar pasa en este mensaje. Pretenden “apoyar” causas solo para alimentar el odio contra el otro. “Nosotros no honramos el racismo, la esclavitud y el odio. Eso es la herencia confederada. NO ES MI HERENCIA”.

12. Aquí se apela directamente al proteccionismo y al miedo infundido a la clase obrera de quedarse sin trabajo. “Estados Unidos siempre se ha basado en la gente trabajadora. Si quitas los trabajos, quitas nuestro país del mapa. “Él dice [Trump] que pondrá a trabajar de nuevo a los mineros”.

13. Sembrar miedo a costa de la amenaza del terrorismo: “Estamos bajo ataque. Aunque no haya acciones concretas de guerra, ésta ya empezó. El enemigo es inteligente y despiadado. Estamos perdiendo, porque nuestro líder es uno de ellos. Obama traicionó a Estados Unidos y ahora él está ejecutando órdenes de sus jefes”, dice el mensaje, en referencia al mundo árabe.

14. El doble sentido disfrazado de ‘humor’: “Cuando alguien tiene la astucia de decir que las mujeres negras no son mágicas”.

15. Haciendo hincapié en la situación de discapacidad de una niña negra. “Niña de 7 años sin manos gana concurso de escritura a mano”, dice el mensaje, con la felicitación “¡Esto es asombroso! ¡Bien hecho pequeña!”. Pareciera genuino el cumplido, salvo por el hecho de que no existen concursos de escritura a mano, y probablemente el trofeo ganado por la niña fue por un logro académico, un logro por su inteligencia, y no por ser la mejor en sacar adelante su “adversidad”.

16. Llamar al sabotaje: “¡Poder para la gente! Tenemos que crecer, tenemos que caer en cuenta. Esta vez no tenemos otra opción que boicotear la elección. En esta ocasión escogemos entre dos racistas. Ninguno representa a la gente negra. No vote. Es la única manera de cambiar las cosas…”.

17. Este post, dirigido a los habitantes de Texas, reconocidos por su militancia republicana, por el arraigo de los valores que representa el “cowboy”, apela a un sentimiento separatista para justificar que los otros Estados son los abanderados de movimientos como el LGTBI, y que son los que supuestamente apoyan al terrorismo.

18. Otro ejemplo del reforzamiento de los estereotipos. La imagen muestra al parecer a dos ingenieros de software, 3 ingenieros mecánicos, uno eléctrico y uno aeroespacial. Y los presenta con este mensaje: “Así es como luce la excelencia negra”. ¿Tienen que lucir de otra manera por ser ingenieros? No, el asunto queda implícito difundir la jerga “Dope!”, en hacer mención a su aspecto (las vestimentas, la manera de posar en la foto).

19. La justificación de uno de los pilares de la campaña Trump: el muro. La lucha antiinmigración. “Estados Unidos está en riesgo. Para proteger nuestro país necesitamos asegurar la frontera”, dice el mensaje, con una placa que no es la de la policía oficial, sino la de grupos de “autodefensa”.

20. Noticias falsas: Aquí se divulga la historia de Danney Williams, un hombre de 30 años que supuestamente ha tratado desde 1999 de ser reconocido como el hijo del expresidente Bill Clinton y una prostituta negra en Little Rock, Arkansas.

21. Si estos mensajes fueron pagados por los rusos, sus verdaderas intenciones es que Estados Unidos no intervenga militarmente en Siria. Aquí se promueve esto, con la máscara de que “paren de asesinar a los inocentes” (los soldados americanos en Siria). “Si no quieres refugiados, ¡paren de crearlos!”.

22. Otro mensaje con el mismo propósito, el de alimentar no una cultura de paz sino que los militares estadounidenses no intervengan más en la trama Siria. Hace referencia a un problema sanitario con el agua en Flint, Michigan, un incidente real, en la que se quejan de que no han encontrado una solución pero sí se gastan millones de dólares en bombardear Siria “sin ninguna razón”.

23. Más y más estereotipos, especialmente raciales. Bajo la excusa de “se orgullosa de tu pelo natural”, el mensaje ofrece un “dato” de que desde el 2008 las ventas de “alisadores” de pelo han disminuido un 26 %, y que más y más mujeres negras empiezan a aceptar su pelo natural. ¿Desde cuándo la manera de llevar el pelo es un indicador de la identidad de una raza? ¿Son “menos negros” si usan alisadores de pelo u otros productos no asociados a los estereotipos de estas personas? Como ven, aquí está el empeño en hacer evidente la diferencia, que se hace de manera muy sutil, pero también es contundente.

24. Lo que se nombra aquí es una supuesta noticia de un hombre liberado después de 25 años de prisión por varios delitos que no cometió. Sea real o no este caso o el de la próxima imagen del policía, se aprovecha de una injusticia para afianzar el odio hacia las –demasiadas y reales- injusticias que de por sí se dan contra la raza negra en Estados Unidos.