Así lo informaron este viernes fuentes del Goyal Hospital, ubicado en la ciudad de Jodhpur, que indicaron que el miércoles pasado Clinton tuvo que ser tratada en luego de sufrir una herida menor. La ex primera dama de Estados Unidos estuvo allí por unos 15 o 20 minutos, y no se aclaró qué tipo de herida había sufrido, informa New York Daily News.

Un funcionario del hotel Umaid Bhawan Palace, en el que se hospedaba Clinton en la mencionada ciudad, confirmó la presencia allí de la excandidata presidencial demócrata y dijo que ella había sufrido un esguince en su muñeca, pero aclaró que la lesión no había ocurrido en esa residencia.

El jueves se vio que Hillary tenía su brazo derecho cubierto con un pañolón y, según Newsweek, la herida en la muñeca sí sucedió en el Umaid Bhawan Palace, más exactamente, en la ducha de su habitación.

El asunto pudo haber pasado desapercibido de no haber sido porque el lunes pasado, también en India, se difundió un video en el que se ve que Clinton, de 70 años, tuvo que bajar unas escaleras del palacio Jahaj Maha, en la ciudad de Mandu, con la ayuda de 2 hombres y que, incluso así, resbaló 2 veces.

La ex primera dama hizo una visita de 3 días a India desde el lunes para promocionar su libro ‘What Happened’, sobre la campaña presidencial en la que ella fue derrotada por el republicano Donald Trump. Curiosamente, hace 5 meses, Clinton se había fracturado su tobillo en Londres cuando promocionaba su más reciente publicación, recuerda New York Post.

Con lo sucedido, vuelven a surgir los cuestionamientos sobre el estado de salud de Hillary, cuyas supuestas dificultades físicas fueron desmentidas durante la campaña presidencial de 2016 y fueron calificadas de “conspiración”, recuerda Inquisitr.