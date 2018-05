En la grabación se aprecia que alguien que está con Marbelle le da de comer al perrito, mientras él bate su cola.

Al tiempo, ‘la reina de la tecnocarrilera’, como se conoce a la artista, graba al canino y muestra su buen corazón, diciendo:

“He llegado aquí a un lugar y me he encontrado a este animalito hermoso. Él no lo sabe, pero hoy se va a ir a vivir conmigo a mi casa”.