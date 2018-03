“Laura, se oyó. Están abiertos los micrófonos, Laura”, la molestó Jota Mario, mientras la presentadora no podía parar de reírse.

Por su parte, los invitados también le hicieron la mofa a la famosa y le dijeron que, por eso, era que estaba corriendo tanto en el juego que realizaban en el programa.

A eso, Jota Mario agregó: “Por eso es que corre, está corriendo con gasolina extra.[…] Usted lo dijo: ‘Tengo, pipí’. […] Es natural que tengas pipí”.

En ese momento, Laura seguía riendo, al tiempo que le pedía a su jefe que se callara: “¡Ay, no, no, no, no, no […] Jota, chito!”.

Sin embargo, en el set de ‘Muy buenos días’ seguían bromeando, por lo que la presentadora tuvo que salir corriendo y retirarse del programa, en vivo, para ir al baño, como se aprecia en este video que compartió RCN en su canal de YouTube.

Cabe recordar que Laura está esperando su segundo hijo y a algunas mujeres embarazadas les dan ganas de ir al baño con más frecuencia.

