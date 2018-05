Jaramillo aseguró en La Red que, mientras vivía junto a Ortega en Brasil y a la casa de ellos llegaron varios familiares, el futbolista le pidió que les sirviera de guía turística con el fin de que Jaramillo estuviera fuera de la casa y él se pudiera ver con Andrea Valdiri.

Ortega lo negó y aseguró: “Yo cómo voy a mandarla a un ‘tour’, si yo necesito tener un hogar, necesito tener una mujer en casa que esté compartiendo 100 % conmigo […] Ella dice que estuvo de turismo y es una buena mujer. Si es una buena mujer le dice a sus tíos que vayan de turismo y me cuida a mí”.

Jaramillo también sostuvo que Ortega le había pedido un tiempo en su relación y que se devolviera para Colombia. “Yo jamás le pedí un tiempo. Yo siempre le hablé las cosas como son en la cara. Yo tenía motivos para terminar todo esto. Ella sabía esos motivos. A ti siempre te hablé con la verdad Laura”, dijo Ortega en La Red.

La modelo, que se casó con el jugador del Deportivo Pasto cuando tenían 19 años, dijo en La Red que ella volvió a Brasil en agosto del 2016 para “salvar su matrimonio”. Sobre esto, Ortega aclaró: “Dice que regresó el 21 de agosto y duró 3 meses en Brasil. Yo en septiembre renuncié a mi equipo. Agosto, septiembre, no concuerdan las fechas”.

Además de eso, Ortega le salió al paso a las acusaciones de Jaramillo sobre un supuesto maltrato psicológico de él hacia ella. “Yo en ningún momento te traté mal, Laura. Tengo pruebas de que tú lo hacías […] La única vez que fui a tu casa (después de terminar la relación), tú me encerraste diciéndome que no me ibas a dar la libertad hasta que arreglara las cosas contigo ahí. Me tocó volarme del segundo piso, buscar mis abogados y demandarte sobre eso”.

Ortega se abstuvo de hablar sobre el video sexual con el que se relacionó a Jaramillo hace unos años y por el que rumoró que ella le era infiel. La modelo dijo en La Red que ella no era la mujer que aparecía en el video porno.

El futbolista se mostró firme a la hora de asegurar que inició su relación con Andrea Valdiri ya cuando había terminado su con Jaramillo, contrario a lo que dijo el sábado pasado Laura.

“Yo a Andrea la conocí en un restaurante en noviembre del 2016 y apenas la vi sentí algo distinto en ella, como si fuera mi alma gemela. Es la mujer de mi vida […] Yo hace mucho tiempo había terminado con la mamá de mis hijos. Yo cuando conocí a Andrea la conocí libre”, sostuvo Ortega.

Finalmente, el futbolista desmintió la versión de Jaramillo según la cual, mientras que ellos estaban casados, Valdiri llegó a Brasil para arruinar su matrimonio. “Yo cuando fui con Andrea a Brasil fue a finales de 2016 […] Tengo pruebas de que Andrea no se encontraba ahí (en Brasil), estaba en Miami”, dijo Ortega. La prueba a la que hizo referencia el jugador es el pasaporte de Valdiri.