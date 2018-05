El video, según contó Laura Jaramillo en entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, lo difundieron hace varios años a través de Instagram, Twitter y hasta grupos de WhatsApp, y allí se ve a una pareja que sostiene relaciones sexuales en un baño.

“Mandan una foto junto con el video, mía con un amigo mío, diciendo que la del video era yo […] Yo no soy la mujer del video, no lo soy […] Ese video era viejo, y la persona que sale al lado de mi foto si era el hombre del video, pero la mujer no era yo”, explicó.