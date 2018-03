De acuerdo con Sara, el motivo de su renuncia está relacionado con un nuevo proyecto que tiene: “Prepararme aún más y darle vida a otra faceta mía en televisión como periodista, periodista”, expresó en la descripción de las grabaciones que subió a Instagram.

Luego, en los videos la presentadora mostró la nostalgia que le da dejar Kallejiando, donde estuvo por casi un año.

“Fueron ustedes quienes confiaron en mí cuando me equivoqué, cuando me caí, cuando pude levantarme y demostrarles de qué estaba hecha. Hoy mi corazón se llena de orgullo al decir que pasé por este gran programa donde me sacaron muchas sonrisas, donde amé hacer radio —para mí hacer radio fue mágico—, donde pude acompañar a tanta gente en un hospital, en una cárcel, en una soledad, en un transporte público, a esas personas que se levantan tan temprano y que son tan berracas, tan trabajadoras como lo hacíamos nosotros”, dijo.

En las grabaciones, la famosa también añadió una promesa a las personas que la apoyan y la siguen.

“Me ha dolido mucho dejar este programa que llenó mi vida, que lo amo profundamente; a mi equipo de trabajo: a Dianita, a ‘Lokillo’, a Carlitos, a Morgan, a mi ingeniera; a todos los del equipo de producción; a mis directivos por haber confiado en mí; al Canal Caracol, que me lo llevo en el corazón. Son muchas cosas y mucho agradecimiento lo que debo tener en este momento hacia todos ustedes”, indicó Sara, y continuó:

“A ustedes, fieles oyentes y televidentes, ¡gracias, gracias!, porque gracias a ustedes estoy en este momento haciendo lo que me gusta. Y les prometo que para eso tomé la decisión de retirarme de La Kalle, para seguir preparándome, para tener disciplina, para ser cada vez más profesional. Espero no defraudarlos. […] Le auguro muchos éxitos a La Kalle, me los llevo en el corazón, gracias a ustedes soy la mujer que soy. Mua. Los quiero, los respeto y los voy a extrañar siempre. Chao”.

Cabe mencionar que, por ahora, Sara solo continuará presentando ‘Lo sé todo’, programa de Canal 1, pero por lo que señaló en su publicación no se descarta que tenga otro proyecto ‘bajo la manga’.