¡Atención! Estos son los horarios definitivos del #FEP2018. Esperamos sepan entender que situaciones como la de Tyler, The Creator se escapan a nuestro control. Intentamos reemplazarlo por un artista del mismo género e importancia pero fue imposible ante la premura del tiempo. En ese sentido quisiéramos también recordarles que este año anunciamos 4 artistas sorpresa (Kali Uchis, The Nbhd, Bonobo y De La Soul), un hecho histórico para el Festival y una emoción que compartimos todos. Quedan 42 horas para comenzar a vivir Un Mundo Distinto y disfrutar de los tres mejores días del año. ¡Es nuestro momento, nos vemos el viernes en el #FEP2018!

