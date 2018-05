El futbolista del Deportivo Pasto habló con La Red para desmentir lo dicho por Jaramillo en ese mismo programa de entretenimiento la semana pasada, donde lo acusó de maltratarla psicológicamente y de haber acabado su matrimonio para iniciar una relación con Andrea Valdiri.

Ortega fue enfático en sostener que nunca trató mal a Jaramillo y que hubo motivos de sobre y graves para pedirle el divorcio a la modelo. “El amor no se acaba, el amor lo acaban y para mí fue eso. Hubo ciertos motivos y muchas circunstancias que acabaron el amor”, declaró Ortega.

La Red le preguntó directamente a Ortega si hubo alguna infidelidad por parte de Laura y él dijo: “Me prohibo hablar de ese tema. No quiero hablar de ese tema”. Sin embargo, la periodista que entrevistó al futbolista fue más allá y le comentó:

Previamente, La Red aseguró que ese hombre con el que Jaramillo habría sido infiel era un chef que reside en Barranquilla y conoció a Laura en uno de sus spas. Sobre la posible infidelidad Ortega afirmó lo siguiente:

“Yo del tema no voy a hablar. Yo no voy a hablar mal de la mamá de mis hijos, yo no voy a hablar mal de ella. Ya ustedes se encargarán de mostrar esas pruebas que ustedes tienen”.