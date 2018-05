En La Red, Jaramillo aseguró que Ortega la había humillado y maltratado psicológicamente poco antes de terminar su matrimonio. Sin embargo, el futbolista del Deportivo Pasto negó rotundamente esa versión de la modelo y aseguró que fue ella quien lo trató mal.

“Yo en ningún momento te traté mal, Laura. Tengo pruebas de que tú lo hacías […] La única vez que fui a tu casa (después de terminar la relación), tú me encerraste diciéndome que no me ibas a dar la libertad hasta que arreglara las cosas contigo ahí. Me tocó volarme del segundo piso, buscar mis abogados y demandarte sobre eso”, aseguró Ortega en una parte de la entrevista que le concedió a La Red Caracol.

Ortega le permitió al programa del Canal Caracol mostrar algunas de esas pruebas a las que hacía referencia. En un primer momento, La Red reveló unas conversaciones entre Ortega y Jaramillo en las que ella le pide 17 millones de pesos para poder comprar un carro de 50 millones de pesos.

En los chats, a Jaramillo se le nota furiosa. La modelo le dijo a Ortega que pedía ese dinero por sus hijos, que a él “no le costaba ni mier%&” y que no lo iba a dejar en paz. Estos son los chats:

Captura de pantalla - La Red Caracol (YouTube)

Captura de pantalla - La Red Caracol (YouTube)

Captura de pantalla - La Red Caracol (YouTube)

Posteriormente, La Red mostró una llamada entre Jaramillo y Ortega, que fue grabada en video por el jugador. Allí, Laura se queja de que la ropa que le regaló Michael a sus hijos es “asquerosa” y que decidió venderla por un millón de pesos. “¿La ropa asquerosa, Laura? ¿La ropa que yo le regalé con el sudor de mi frente?”, expresó Ortega durante la llamada. Este es el video de la conversación:

La conversación entre Laura Jaramillo y Michael Ortega en la que ella se queja de que la ropa que el jugador le da a sus hijos es asquerosa y que la vendió por un millón de pesos. pic.twitter.com/ykbvbZazKL — Sergio Jácome  (@Sergio_Jacome) 12 de mayo de 2018

Según Ortega, él se gastó 2.000 dólares en Miami para comprarles esa ropa a sus hijos. Luego de ver la llamada, el periodista Carlos Giraldo preguntó si la voz de la mujer que habla en la llamada si era la de Laura Jaramillo, si había manera de confirmarlo.

Al respecto, Carlos Vargas, panelista del programa, afirmó: “El señor Michael Ortega, para poder recoger estas pruebas y certificarlas, tuvo que contratar un perito. Para poder entregarle esto a un juez y que ella le firmara el divorcio”.