Cuando Marbelle habló de dicho grabado, Vicky le dijo: “Le voy a dar un consejo, ¿no le parece que no es bueno tatuarse a ningún amor?”.

No obstante, la artista le respondió:

“A veces uno no se los tatúa en la piel, pero le quedan a uno los tatuajes en el alma, y Sebastián es una persona que, indiferente a lo que pase en nuestra relación, dure o no, si el día de mañana esté en mi vida o no, es alguien que siempre voy a querer llevar en mi piel y tatuado en mi alma porque, definitivamente, Sebastián ha sido el amor de mi vida”.