“¡No es la primera vez que @publimetrocol saca noticias falsas y además llenas de cizaña!”, escribió Lina en una historia de Instagram, en la que luego detalló cuál era el artículo sobre ella por el que cuestionaba al portal.

La nota fue titulada “Indignación por maltrato de Lina Tejeiro a su perro”, y surgió por un video de la actriz en el que se veía a su mascota Romeo atado a unas bombas y supuestamente flotando.

Por eso, Publimetro agregó: “En una historia en Instagram quedó en evidencia cómo amarró varios globos inflados con helio alrededor del canino. Lógicamente, el perro se elevó del suelo y comenzó a flotar. Ante esto, Lina Tejeiro y los demás presentes se ríen y disfrutan de lo que ven. Como era de esperarse, los seguidores se pronunciaron y no ocultaron su descontento. No era para menos. Romeo se ve bastante asustado e intenta zafar de lo que está viviendo. Por obvias razones, no logra escapar y tan solo sigue elevándose hasta el techo. Todo esto ante la mirada de todos los que se encontraban en el establecimiento”.

Lo que no notó el medio es que el video era bromeando y Romeo en realidad no flotaba, sino que alguien lo estaba sosteniendo, señaló la misma Lina al ver la “falsa” noticia en la que la acusaban de maltrato a su perro.

“No me sorprende. ¡Pero inventar que un perro de 2,5 kilos pueda ser elevado por ocho globos es ABSURDO! No hay que tener más de cinco dedos de frente y dos ojos para ver las manos en el cuerpo de Romeo”, señaló la famosa.

Después de eso, la artista hizo varios videos con chistes para ridiculizar lo escrito por el medio en su contra.

“Me pregunto es cuántos señores de esos que venden globos en la calle estarán en el cielo… porque se los llevaron los globos [risas]”, dice la actriz en una de las historias, mientras en otra reconoce: “Bueno, ya no más con el tema porque van a decir que me los cogí de parche y… sí [risas]”.

Tras esto, y las quejas de varios usuarios, según Lina, Publimetro despublicó la nota, que ya no aparece en su sitio, pero sí en búsquedas de Google.

Por eso, la actriz hizo otra publicación en la que indicó:

“La solución de @publimetrocol fue bajar la noticia y eliminar la última publicación de sus redes, donde varios usuarios se quejaron por su mediocridad. Pero ni una disculpa por difundir información falsa y rectificar lo que dijeron. Definitivamente, qué vergüenza”.

A continuación, compartimos las historias en las que Lina reclama y se burla de Publimetro. Además, algunos de los pantallazos de la nota cuestionada por la actriz:

