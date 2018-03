Y es que el pañal que las dos famosas tenían que poner a un bebé de mentira no era uno desechable, sino de tela, como se ve en el video de Laura y Natalia haciendo el reto.

Por eso, a ambas se les vio algo enredadas durante la competencia, que ganó la presentadora, pues ella fue la primera en terminar de cambiar al muñeco, aunque al principio mostró que no se le daba mucho el tema y aseguró: “¡Ay juepucha, y yo que soy bien amotriz pa’ todo esto!”.

Al comienzo Laura tuvo dificultades para poner el pañal porque no le encontraba la forma y Natalia porque decidió amarrarlo con un moño.

“Ay no, yo sé, pero no me queda”, manifestó la presentadora, mientras la actriz expresaba: “Nooo, qué horror”.

“Yo estoy muy mal. Estoy más enredada que un…”, añadió Laura y entonces Jota Mario empezó a molestarlas por no cambiar rápido al bebé.

“Sí, las veo muy mal… Y son dizque mamás y están superembarazadas. Están todas embarazadas, tienen embarazados hasta los aretes”, dijo Jota Mario, que al verlas complicadas con los ganchos del pañal, les pidió en broma: “No vayan a chuzar al bebé”

Al final, Natalia señaló que la presentadora había ganado porque le llevaba ventaja, aparentemente refiriéndose a que Laura ya tiene una hija y espera el segundo bebé, mientras ella apenas está embarazada de su primer hijo.

Vea también: Pelea de Laura Acuña y seguidora: no se bajan de “arrabalera” o “porquería de humano”.

Este es el video del reto del pañal; lo publicó ‘Muy buenos días’ en Instagram, donde se generó polémica entre seguidores, pues unos pocos criticaron a Laura y Natalia por, según ellos, no saber cambiar un pañal de tela y tener niñeras que lo hagan; mientras gran parte de los que comentaron la escena las defendieron: sobre todo madres que señalaron que ellas tampoco saben poner pañales de tela.