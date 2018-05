Al igual que Kim Kardashian, Kris aseguró que en este momento Khloé está enfocada en ser mamá y en hacerlo bien, más que desgastarse pensando en qué va a pasar con el padre de su hija True.

“Estoy muy orgullosa de ella. Me ahogo, porque ella es una muy buena madre, y, honestamente, me pone muy emocional porque yo estaba en Cleveland la semana pasada, estaba nevando y ella estaba toda acurrucada con el bebé… ella solo se está concentrando en eso”, le dijo a la presentadora.

Ellen decidió ahondar un poco más en cómo manejó ella, no solo como empresaria y líder del exitoso show ‘Keeping Up With The Kardashians’, sino como madre, la situación, a lo que Kris respondió:

“Creo que hacemos lo que siempre hacemos, y eso es tomar acción con amor; todos nos subimos a un avión y nos fuimos para Cleveland, porque eso es lo que sabemos hacer”. Yo estoy aquí para apoyar a mis hijos sin importar lo que pase.”

Sus declaraciones se pueden escuchar en el video que aparece a continuación