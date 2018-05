Aunque murió en 2015, a sus 93 años, la imagen de cómo se veía su piel está circulando este mes luego de que el Washington Post publicara su historia, en donde habría tenido mucha responsabilidad la negligencia del ancianato en el que vivía.

Former model and TV star, 93, was left to be ‘eaten alive’ by scabies in nursing home that was never inspected despite repeated warnings. Dementia sufferer Rebecca Zeni, 93, died from ‘septicemia due to crusted scabies’ at the Shepherds Hill Nursing Home in LaFayette. pic.twitter.com/hO9bQnDYuU

— The Real Housewives of Fountain Hills (@Shannon21083810) April 28, 2018