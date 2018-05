Yo presté servicio militar, pero la que me enseñó a ser machito fue mi mamá. Llevo su apellido porque ella no necesitó un tipo al lado para enseñarme a ser un buen papá, a no rendirme y a guerrear. Te amo Lucía ❤️

