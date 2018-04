Tras contar que Sara se metió en su noviazgo con Fredy, Iveth manifestó en La Red que “esto ha sido bastante fuerte”:

“La verdad me ha dolido, pero me ha tocado esconderme y como decir ‘trágame tierra’ porque veo que la gente pasa por encima de la dignidad de uno como mujer y veo que el tema se hizo muy viral”.

Agregó que si bien siente “cosas especiales por él”, ya hay un “distanciamiento” entre ambos y ella acepta todo lo que está pasando.

“Me siento desilusionada. Creo que es un ciclo que debo cerrar, al cual le debo hacer un duelo. No quiero pensar en amor, como en una nueva relación; no me quedan más palabras para decir que… obvio me hizo daño”.