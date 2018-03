Su nuevo trabajo lo confirmó la misma Diva en su cuenta de Instagram, donde esta semana compartió dos videos en los que expresa que está muy nerviosa, pues sus escenas en ‘La mamá del 10’ serán junto a grandes actrices como Kristina Lilley.

“Estoy que me caigo del nerviosismo tan horrible que tengo. ¡Ay, no lo puedo creer! De loca acepté venir a participar en la novela que está de moda en Colombia. Miren con quién me toca alternar [enfoca a Lilley y a Lorena García]; !ya me dio un infarto¡ […] Yo que pensé: ‘Ay, eso deben ser unos actores ahí cualquier cosa’, pero llego, pregunto y cuando veo son ellas … Y yo: ‘Ay, ahora qué voy a decir’. Casi me caigo, estoy trabada… un momento, hay que decirlo, trabada es enredada; nosotras no estamos fumando mariacachafas extrañas [risas]”, dice la presentadora en una grabación.

Por eso, en ese momento, las actrices le responden molestando que las que están nerviosas son ellas y dan pistas en las que sugieren que el papel de Diva en la novela no será muy ajeno a su realidad como presentadora.

“No, infarto me está dando a mí que me toca con ella [con Diva]”, indicó Kristina, mientras Lorena agregó: “Y a mí. Ella va a hacer lo que hace todos los días y todavía está nerviosa. Nosotras somos las que estamos nerviosas”.

Lorena también destaca que, pese a la presentadora dice estar supernerviosa, “llegó al set y se apropió perfectamente”.

En sus publicaciones, Diva también exhibe parte del lugar en el que están haciendo las escenas de ‘La mamá del 10’ e indica: “Aquí vamos a grabar. Esto se supone que es España, hija”.

“Estamos en ‘España’, que hemos llegado a Madrid y Divita ha venido a hacernos una entrevista”, añade Kristina.

Igualmente, en sus publicaciones la presentadora agradece la confianza que le dieron para hacer sus pinitos como actriz.

“Comenzaron ya las grabaciones, pero les digo sinceramente: ¡es de locos! ¡Yo no pensé que esto fuera así! […] Mira todo el mundo de gente que trabaja para una escena […] Es increíble. Este es un mundo maravilloso […] Gracias por todo, por confiar que puedo hacer algo bien”, puntualizó.

