Así se lo confirmó Alejandra a TVyNovelas, medio que detalla que su papel será el de Adela, la cabeza de la firma Cabal, Ortega, Domínguez y Asociados. Además, señala que “su personaje se caracterizará por defender a las mujeres por encima de todo.”

La personalidad de Adela se ajusta mucho a los objetivos que persigue Borrero en su vida real con su movimiento social ‘Ni con el pétalo de una rosa’, que busca un país en paz con las mujeres.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Red de prostitución que financiaría Miss Venezuela, principal razón para cancelarlo

“Me parecen interesantes los personajes femeninos, pero no me gusta la poca autoridad que tienen en sus historias, por eso, me llamó la atención este personaje, por el gran poder que representa”, dijo Alejandra a TVyNovelas.

Esta semana, el actor Mario Ruiz confirmó que también estará en la segunda temporada de ‘La ley del corazón’, sumándose así a otros nombres como el de Laura Londoño, Luciano D’Alessandro, Lina Tejeiro, Rodrigo Candamil, Mabel Moreno e Iván López, quienes ya han compartido en redes cómo se preparan para iniciar grabaciones.