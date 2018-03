El escándalo lo destapó el portal Efecto Cocuyo en noviembre pasado. Según su extensa investigación y conversación con algunas concursantes, desde hace cuatro años “se fortaleció la figura del patrocinante oculto o la participación de ‘el santo’”.

Estos hombres, según el portal, “no obligan a las muchachas a aceptar estos acuerdos”, pero sí “organizan fiestas o cenas en donde son presentadas a los posibles patrocinantes. De la joven queda decidir si acepta o no”. El 30 % de las candidatas acepta. Una de las aspirantes le dijo a ese medio:

“Existen otros patrocinadores [santos] que ya tienen un trato con esos famosos managers. Cada año les buscan una o más niñas [jóvenes], se las presentan y las envuelven de tal manera que ellas no sientan que se prostituyen”.

Sin embargo, las que no aceptan corren otros riesgos. Una de ellas le relató a ese portal que se negó porque “eso no era lo suyo”, pero el hombre al que rechazó no lo tomó muy bien y la amenazó por teléfono y personalmente por lo que le tocó abandonar el país.

La modelo asegura que ese hombre le dijo: “Maldita, te voy a mandar a matar. Voy a inventar todo lo que sea necesario para destruirte. Maldita, ni se te ocurra salir si no quieres que te desfiguren la cara”.

Además, otra candidata le dijo al portal que para estas niñas “lo ideal es conseguir el apoyo de banqueros o alguien del gobierno, son los que prestan la ayuda más fuerte y así no tienen que salir con varios. Estos padrinos, por así decirlo, generalmente son hombres casados. Es obvio que sus familias no están al tanto, así que todo se maneja de manera muy cautelosa”.

Estas son solo algunas de las denuncias que se han conocido en relación a este escándalo. Pues también fueron reveladas por la exmiss venezolana, hoy actriz y top-model, Patricia Velásquez, que confesó en su autobiografía que fue obligada a “prostituirse” para costear su participación en el certamen de 1989.

Además, Vivian Sleiman, que se retiró del concurso del 2001 cuando le hicieron “propuestas indecentes”, relató en Noticias Caracol:

“[Me dijeron] ‘hay un patrocinante que te quiere conocer. Donde él pone el ojo pone la bala’. Luego me entero de que él fue novio de varias que ya estuvieron en Miss Venezuela. Y financiaba la corona”.

Seliman agregó que estos hombres se aprovechan de los deseos de candidatas de bajos recursos para pagar los altos costos que acarrea participar en el concurso: “Hay muchas niñas que sueñan con la corona. Si uno no tiene bases, si uno no tiene formación, simplemente acepta todo”.

Personas cercanas al chavismo y al gobierno venezolano también fueron salpicadas por este escándalo. Además de empresarios vinculados a una multimillonaria trama de corrupción en la petrolera estatal PDVSA.

Mister y Miss Venezuela quedarán suspendidos mientras la organización refuerza el código de ética y las reglas de participación del concurso, e investiga si sus integrantes han incurrido en actividades ilícitas.