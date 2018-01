Sofía Jaramillo ya recuperó su figura tras embarazo... por obra de la genética

“3 semanas postparto. No me he fajado. Intenté usarla a la semana, pero no la soporté. Antier me puse una cinturilla 12 horas horas, ayer como 6 horas, y hoy se me olvidó. La verdad, creo que es genética”, escribió Sofía en Instagram, mientras mostraba su abdomen en un video.

Para reiterar su teoría sobre la genética, Sofía además indicó otras ayuditas a las que tampoco ha recurrido para recuperar tan rápido su figura, después del parto.

“Estoy lactando, aún sigo en dieta. Obvio no estoy haciendo ejercicio y menos tomando ningún tipo de suplemento”, señaló.

El artículo continúa abajo

En la historia de Instagram, Sofía igualmente sugirió que no le quedaron marcas en su abdomen, gracias a “los aceites que usé durante el embarazo; son excelentes”.

Esta es la grabación en la que la modelo y exparticipante de ‘Soldados’ deja ver cómo está su abdomen tres semanas luego de dar a luz a Isaac.

Después del video aparecen algunas fotos de Sofía cuando estaba en estado de gestación y de cómo era su figura antes de quedar embarazada (una de esas tomas la publicó 15 Minutos en Twitter; las demás las compartió la modelo en Instagram).

@malakswimwear Una publicación compartida de SOFIA JARAMILLO• M A L A K (@sofia_jaramillov) el Mar 31, 2017 at 11:09 PDT