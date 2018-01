Eileen Roca se casará con novio del que se había distanciado por tres años

La propuesta matrimonial de Juan Pablo Silva a Eileen fue en Río de Janeiro, afirmó la revista TVyNovelas este mes.

El anillo lo recibió la actriz el tres de enero, tal como ella misma lo señaló en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel con siete fotografías en las que resume cómo ha sido su historia de amor con Juan Pablo, entre el amor y la ruptura que tuvieron.

En una de las tomas, Eileen también muestra el lujoso anillo de compromiso que le dio su pareja.

Esa publicación está acompañada de un mensaje en el que la actriz señaló: “Por todo lo que vivimos, por todo lo que superamos, por todo lo que atravesamos, por todo lo que nos conocemos y por todo lo que me haces sentir … Today I said yes¡ [¡Hoy dije sí!] 💍❤️”.

Hasta el momento, no se conocen muchos detalles de cuándo, cómo y dónde será la boda de la actriz y exreina. No obstante, TVyNovelas añadió que aunque la fecha del matrimonio no está definida, Eileen y su prometido “esperan que sea en el segundo semestre de este año”.

Cabe mencionar que las fotos de la actriz en las que confirmó su compromiso no son las únicas en las que ha destacado la forma en que se reencontró con su ex y luego se dieron otra oportunidad en el amor; estas son otras de ella junto a Juan Pablo: