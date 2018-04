La curiosa situación se dio durante la ceremonia que condujeron Gaby Espino y Marco Antonio Regil, cuando llamaron a Siachoque y a Polo para que presentaran la categoría Canción Latin Rhythm del Año, que ganó J Balvin por su sencillo ‘Mi gente’ junto a Willy William y Beyoncé.

Pero antes hubo otro hecho que llamó la atención del público, aunque pudo ser parte del libreto.

“¡Buenas noches, Miami!”, dijo equivocadamente Polo, conductora del programa ‘Caso cerrado’, y Siachoque la corrigió: “¡Buenas noches, Las Vegas!”. En ese momento hubo un primer acercamiento de los rostros de las dos estrellas.

“No, no, no. Ay, dios mío”, lamentó Polo. “Lo que pasa es que tantos años diciendo lo mismo en Miami, y el cambio de hora. Esto no está fácil”.

Y acto seguido dijo: “Pero lo que pasa en Las Vegas…”.

En ese momento se miraron con Siachoque y se dieron el pico, después del cual las dijeron en coro: “¡Se queda en Las Vegas!”.

Pero esa no fue la única razón por la que Siachoque llamó la atención en la ceremonia. También fue criticada por la forma como se vistió.

Este es el video del momento en que las dos celebridades se dan un pico en la boca: