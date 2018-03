Las denuncias por esta irregularidad se dan en ambos partidos, según reportan los candidatos, aunque en redes sociales los videos evidencian, sobre todo, una falta de tarjetones para la Gran Consulta por Colombia, con la que se decide quién aspirará a la presidencia de la República entre Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque.

Puesto de votación Santa Maria del Rosario, Medellin. No hay tarjetones de la gran consulta por Colombia pic.twitter.com/hQdqcJzPcx

Lamentable @Registraduria fraude en @UnicentroBogota no hay tarjetones para consulta @CeDemocratico @AlvaroUribeVel pero hay sólo para Petro. pic.twitter.com/7hPACIZi3k

No hay tarjetones miren este desastre en Unicentro. La gente grita fraude y queremos votar. pic.twitter.com/BHNWOsN5qI

Ante la problemática, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, dio como solución usar fotocopias.

El candidato Gustavo Petro reconoció que lo que pasa con la Gran Consulta por Colombia es “aberrante”, aseguró que son maniobras de Vargas Lleras y Santos y dijo que “Colombia está en modo fraude”.

Así me perjudique, lo que le pasa a la ciudadanía del norte de Bogotá y de Medellín que desean votar por la consulta gris y no lo pueden hacer es aberrante. Esas maniobras de Vargas Lleras y su amigo Santos no son más que un insulto a la Democracia. Colombia está en modo fraude.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2018