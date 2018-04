Luly Bossa decidió grabar un video y compartirlo en sus redes sociales “para darle contexto a una situación que lo merece”: el coscorrón que Germán Vargas Lleras le dio a uno de sus escoltas.

“Vamos a poner las cosas sobre el tapete: cuando salió mi famoso video, que no existían redes ni nada de esa vaina, nadie se paró a defenderme, nadie me dio una mano y nadie me puede juzgar porque nadie fue mi colchón para decir qué fue lo que pasó”, explicó, como preámbulo, la actriz.

Luego, entró directamente a hablar de lo que sucedió con el candidato: “Quiero traer a colación esto porque hay una persona a la que le están dando ‘palo’ con un famoso video de un coscorrón, y sabemos todos que es Vargas Lleras”.

Bossa, en su descripción, dice que aunque Vargas Lleras se equivocó y “la embarró”, de todas formas lo hizo “por defender a la mujer” ya que, según ella, el escolta “aparta a la señora de manera brusca” cuando se acercó para pedirle un autógrafo al político.

“Sí, el man lo hizo como no debía, no le llamó la atención como tenía que ser […] pero el tipo lo hizo por defender a la mujer. Mujeres, ¿a nosotras cuántas veces nos defienden? Yo prefiero que a mí me defienda un tipo de esa manera”.

Luego de hacer esta comparación, Bossa dijo que su intención no es decir “por quién votar”, sino buscar que la gente se “limpie de toda esa basura, y no condenen a un candidato solo por un ‘berraco’ video que lo tienen editado y solo muestran eso”.

De todas formas, la actriz aconsejó mirar las propuestas del candidato porque a ella la tienen “ajá”.