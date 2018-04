Fue inscrito en el sexto lugar y es quien ocupará el escaño de ‘Márquez’ en la cámara alta, si efectivamente no se presenta a la posesión como lo anunció en las últimas horas, señaló Caracol Radio.

Este cambio se da porque las normas del congreso lo establecen, y como partido la Farc de cumplirlas. ‘Biohó’ participó en las negociaciones de paz con el gobierno en La Habana y perteneció a la exguerrilla durante 20 años. Además, integró el secretariado del grupo armado.

Esto se debe a que ‘Márquez’ señaló en entrevista con el Canal 1 que no aceptará su curul en el Senado hasta que no se defina la situación de ‘Jesús Santrich’, capturado por narcotráfico. ‘Márquez’ señaló: “Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador […] y que me vayan a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto”.

El artículo continúa abajo

Según Hernando Herrera, experto de la emisora, la decisión de ‘Márquez’ trae dos efectos jurídicos. El primero es que si renuncia a su curul, “la Farc no pierde ese escaño porque ahí no podría hablarse de ‘silla vacía’ y simplemente su nombre es sustituido por la dirigencia del partido”, como efectivamente decidieron.

La segunda consecuencia jurídica que explicó el abogado es que si ‘Márquez’ no se posesiona, “en ningún caso podrá hablarse que posee el fuero de congresista. Es decir, que los delitos por los que se le investigue a partir del 1 de diciembre de 2016 seguirán siendo competencia de la JEP, pero los que se cometieran, o se comprobara que fueron cometidos, después de esa fecha pasarían a los jueces penales ordinarios, mientras que si él fuera senador, la competencia sería de la Corte Suprema de Justicia”.

Además de ‘Bekos’, los inscritos de la Farc, que combinaron sus nombres de pila con los alias que tenían en la guerrilla y quedaron inscritos para el Senado, son:

– Pablo Catatumbo Torres Victoria

– Victoria Sandino Simanca Herrera

– Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’)

– Griselda Lobo – (‘Sandra Ramírez’ y excompañera sentimental de ‘Manuel Marulanda’ – ‘Tirofijo’)