Las declaraciones las hizo a Blu Radio, luego de su destacado resultado en las elecciones legislativas del pasado domingo, donde fue el segundo senador más votado, con 540 mil votos, solo superado por Álvaro Uribe, pero con una diferencia: hizo una campaña muy discreta y austera, y no se la lucrado de la polarización entre izquierda y derecha, que domina el panorama electoral.

El artículo continúa abajo

“He tomado cierto tipo de planteamientos de los conservadores, también he tomado planteamientos de centro. Si revisamos mis acciones, me considero de centro. Me siento cómodo en la izquierda, pero si la izquierda es moderada, si es capaz de promover la convivencia, si es capaz de promover la política sana, si es capaz de dejar la corrupción a un lado”, dijo, agregando que si ese es el tipo de izquierda, “pues me parece que es bienvenida”.

Mockus no descartó ninguna alianza, siempre y cuando esté basada en el respeto a 2 axiomas: la vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados.

“Cualquier sector político que comulgue con esas políticas merece ser escuchado y participar en ese proceso de construcción de una unidad de centro”, dijo Mockus a Blu Radio.

Mockus no descartó ni siquiera una alianza con Gustavo Petro: “No hay que descartar ninguna alianza que sea capaz de respetar los axiomas de que la vida es sagrada los recursos públicos son sagrados. Si alguien me dice que le juega radicalmente a esas 2 opciones, yo no le averiguo si es de izquierda o de derecha, trato de comprometerlo con una política que desarrolle esos 2 principios”, dijo.

Sobre alianzas con el uribismo, Mockus sí manifestó ciertas reservas, por la forma en que se opuso a los proyectos de ley del gobierno Santos.

“Necesitamos gente que no les ponga freno a las iniciativas del Gobierno. En mi caso, sea cual sea el gobierno, mi primera intención ante las medidas que toma un gobierno es positiva… habría que ayudarle a gobernar (a cualquier gobierno que hubiera en Colombia). Y creo que se gobernaría mejor el país, habría menos desgaste si se cuenta con una visión de centro con unas políticas de centro”, puntualizó.